İstanbul'da Yasağa Rağmen Denize Giren Kişi Boğuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy ilçesi Karaburun Sahili'nde yasağa rağmen denizde boğulan 41 yaşındaki Nureddin Toraman'ın kimliği belirlendi. Cankurtaranlar ve güvenlik ekipleri, Toraman'ın cansız bedenini aramak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun Sahili'nde yasağa rağmen girdiği denizde boğulan şahsın kimliği belli oldu. Şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Nureddin Toraman, yasağa rağmen arkadaşıyla denize girdikten kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Cankurtaranlar yüzeyde görünen kişiye ulaşmaya çalıştı ancak yüksek dalga boyu nedeniyle başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Jandarma, zabıta ve cankurtaran ekipleri, kıyı şeridini tarayarak Toraman'ın cansız bedenini arama çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 7 eksik

Fenerbahçe'de tam 7 eksik! Yıldız isimler kadroda yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.