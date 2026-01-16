Güngören'de 'yan baktın' kavgası cinayetle bitti: 16 yaşındaki Atlas'ın bıçaklandığı an kamerada

İstanbul Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü. Kavga ve çocuğun bıçaklandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (16) yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atlas Çağlayan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.'yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniydtteki işlemleri tamamlanan E.Ç., Bakırköy Adalet Sarayı/na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan çocuk, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

Atlas'ın bıçaklandığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Kavga anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında kavga çıktığı, Atlas'ın bıçaklandığı görülürken, olaydan sonra sokakta yaşanan hareketlilik de cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Atlas'ı bıçaklayan zanlının olaydan önce arkadaşlarıyla kafede oturduğu anlar da kameraya yansıdı.

"Aslında olayda bir şey yoktu, niye yan baktın olayı olmuş"

Çay işletmeciliği yapan Yener Başkutlu, "Genç bir kardeşimiz bıçaklandı. Bir kargaşa duyduk. Olayın ne olduğuna baktık. 16 yaşındaydı. Biz müdahale etmeye çalıştık ancak yarası büyük olduğu için bir şey yapamadık. Aslında olayda bir şey yoktu. Niye yan baktın olayı olmuş. Vuran çocuk genç kızla birlikteymiş. Kıza hava olsun diye bıçaklamış. Vurup geri geldi. Biz onu yakaladık, emniyete teslim ettik. Saniyelik oldu olay. Çok üzgünüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL