İstanbul'da yağış trafiği çileden çıkardı, yoğunluk yüzde 89'da kaldı

İstanbul'da yağış trafiği çileden çıkardı, yoğunluk yüzde 89'da kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da etkili olan yağmur iş çıkışında trafiği çileye çevirdi; yoğunluk uzun süre yüzde 89'da kaldı. Metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşurken vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı; trafik çilesi fotoğraflara yansıdı ve dronla görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan yağış sonrası çileye dönen trafik fotoğraflara yansıdı. Yaşanan trafik çilesi havadan görüntülendi.
İstanbul'da gün boyu devam eden yağmur, iş çıkış saatinde etkisini artırdı. Trafik yoğunluğu ise uzun süre yüzde 89'da kaldı. Metrobüs güzergahında vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluştururken, araçlara binmekte zorlandı. İş çıkış saatinde yağışla birlikte yaşanan trafik çilesi fotoğraflara yansırken, havadan dronla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı