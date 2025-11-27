Haberler

İstanbul'da uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu: 150 bin hap ve 1230 kutu ilaç ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu: 150 bin hap ve 1230 kutu ilaç ele geçirildi
Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul'da düzenlediği operasyonda 150 bin sentetik uyuşturucu hap ve bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirirken, 6 şüpheliyi yakaladı.

  • İstanbul'da düzenlenen operasyonda 150 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • Operasyonda 1.230 kutu kaçak kanser ilacı yakalandı.
  • 6 şüpheli tutuklandı ve 25 kg Pregabalin ham maddesi bulundu.

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine ve toplum sağlığı düşmanlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap ile bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirildi. 6 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi ve suça konu malzemelerin şüphelilerle birlikte yakalanması maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda şüphelilerin, vatandaşlarımızın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürdükleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetinde bulundukları, uyuşturucu madde sevki için hazırlık yaptıkları belirlendi.

İMALATHANE KURMUŞLAR

Söz konusu imalathanede yapılan aramalarda, bin 230 kutu kaçak kanser ilacı, 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap, 25 kg Pregabalin (655 bin uyuşturucu hap üretilebilecek ham madde), 2 hassas terazi, 5 bin adet boş plastik kutu, 1 uyuşturucu imalathanesi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
