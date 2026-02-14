Haberler

Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu imal ve ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda belirlenen 3 ayrı ikamet adresine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 10 Şubat 2026 tarihinde Sultangazi Habipler Mahallesinde belirlenen 3 ayrı ikamet adresine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs V.A.(62), Ü.A.(33) ve E.G.(44) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 852 gram marihuana, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, Çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler V.A. Ü.A. ve E.G., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.A. ve Ü.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.G. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

