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İstanbul'da narkotik suçlarından aranan 20 şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarından aranan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hapis cezaları 0-20 yıl arasında değişiyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak" suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak" suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 3 Temmuz'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 11 şahıs, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 4 şahıs, 10-15 yıl hapis cezası ile aranan 4 şahıs ve 15-20 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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