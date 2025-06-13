İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.5 Milyon Hap Ele Geçirildi

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İstanbul'un Fatih ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 2 milyon 535 bin 680 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Üç şüpheliden ikisi tutuklandı, operasyonlarda ayrıca birçok kaçak ürün ve silah da bulundu.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca sentetik ecza hap ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen iki operasyonda toplamda 2 milyon 535 bin 680 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ile mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında 10 Haziran'da Fatih ve 11 Haziran'da Arnavutköy'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Arnavutköy'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda; 2 milyon 535 bin 680 adet sentetik ecza hap, 810 bin adet boş kapsül,266 kilo sentetik ecza üretiminde kullanılan kimyasal madde, 7 adet üretimde kullanılan elektronik cihaz ve makine,1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı

Operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda sentetik ecza hap İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi bahçesinde sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız burada açıklamalarda bulundu. Yıldız, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından son 3 gün içinde iki ilçemizde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 milyon 535 bin adet sentetik hap, 800 bin adet boş kapsül, 276 kilogram kimyasal madde, 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilmiştir. Gençliğimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı hem ulusal hem uluslararası düzeyde yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla sürmektedir. Bu mücadele sadece bugünün değil, yarınlarımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bize destek veren İstanbul halkına ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - 3.Sayfa
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