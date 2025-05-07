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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Ton Bonzai Üretilebilecek Ham Madde Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Ton Bonzai Üretilebilecek Ham Madde Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 15 ton bonzai üretilebilecek ham maddenin yanı sıra milyonlarca uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu yapımında kullanılan araç gereçlerin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 15 ton bonzai üretilebilecek ham maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul'da 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirdik. Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de düzenlediğimiz operasyonlarda 144 kilogram uyuşturucu madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek), 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli zehir taciri yakalandı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"144 kilogram uyuşturucu madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek), 120 buçuk kilogram metamfetamin, 370 litre kimyasal katkı maddesi, 8 milyon 401 bin 500 adet uyuşturucu hap, 1 milyon 600 bin adet boş ilaç kapsülü, 130 bin adet boş ilaç kutusu, 215 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi, 2 adet hap basma makinesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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