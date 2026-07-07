İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen bir dizi operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i çocuk 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi, "sokak satıcısı" kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yürüttü. Söz konusu çalışmalar kapsamında dün ve bugün Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 4 ikamet ile 1 araca üç ayrı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 1'i yaşı 18'den küçük olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları adreslerde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda, 116 kilo 390 gram metamfetamin, 34 kilo 800 gram skunk, 249 sentetik ecza, 10 gram afyon sakızı, 39 kilo 700 gram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 34 mermi ve 3 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 1'i çocuk 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki 7 şüpheliden 2'sinin adli makamlara sevk edileceği, 5'i hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı