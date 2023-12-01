İstanbul'da usulsüz evlilik operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonda, usulsüz yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında nikah memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlık çalışanları, tercümanlar ve organizatörler bulunuyor.

İstanbul'da yapılan operasyonda, usulsüz yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan, başvuruda bulunulmasını sağlayan ve bundan yüksek meblağ haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, aralarında nikah memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlık çalışanları, tercümanlar ve organizatörlerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler bu sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL