Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında fuhuşa teşvik ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı.

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması çerçevesinde adliye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "fuhuşa teşvik ve aracılık etme ve uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi isimli şahıslar ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan Cihan Şensözlü şahıs adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü, Cihan Şensözlü 'fuhuşa teşvik veya aracılık' suçundan, İsmail Ahmet Akçay, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'fuhuşa teşvik veya aracılık' suçundan, Eser Gökhan ise 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gizem Türedi ise, 'Yurtdışı çıkış yasağı' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

