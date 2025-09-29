Haberler

Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı
Güncelleme:
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı
İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüpheli İ.B.'nin gözaltına alındığını duyurarak "Trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da bir sürücünün trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın İ.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yerlikaya ayrıca, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

