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İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı
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İstanbul'da mesai bitiminde Avrupa Yakası'nda yağışlarla birlikte D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine çıktı. Şişli Perpa ve Bahçelievler Yenibosna gibi bölgelerde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şişli Perpa'da ve Bahçelievler Yenibosna'da Avrupa ve Anadolu yönlerine doğru trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun saat 17.45 itibariyle yüzde 90'a ulaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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