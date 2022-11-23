İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da hafif etkisini gösteren yağış ve mesai saati çıkışı trafiği durma noktasına getirdi. İstanbul'da yağmurun ve mesai saati çıkışı sebebiyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilerde yoğunluğun yüzde 90'a ulaştığı aktarıldı. İstanbul'da mesai saati çıkışıyla birlikte hafif hafif etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle mega kentte trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ilerlemeyen araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. İBB verilerine göre ise yoğunluk yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar için, trafikteki yoğunluk adeta çile haline geldi. Öte yandan, trafikte yaşanan yoğunluğun yanı sıra toplu taşıma araçlarının duraklarında da yoğunluk yaşandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul 3. Sayfa Haberler

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