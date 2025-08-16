İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler

İstanbul'da bir sürücünün kucağına aldığı kadınla trafikte araç kullanması görüntülendi. Görüntüye tepki gösteren bir vatandaş, "Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler" dedi. Sosyal medyada paylaşılan video, "Normal" ve "Rezillik" yorumlarıyla kullanıcıları ikiye böldü.

İstanbul'da trafikte tepki çeken bir olay yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, kucağına aldığı kadınla birlikte otomobil kullanırken görüntülendi.

"SEVİŞİYORLAR ARABADA, TERBİYESİZLER"

Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın seyir halindeyken kadının sürücünün kucağında oturduğu görülüyor. O anlara tanık olan bir vatandaş ise duruma sert tepki göstererek, "Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler" ifadelerini kullandı.

YORUMCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın ne zaman ve hangi ilçede yaşandığı henüz netleşmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına "Abartılacak bir şey yok videoda", "Allah korusun bir kaza olsa", "gayet normal bir görüntü", "Rezillik başka bir şey değil, eskiden kadın denilince edep haya akla gelirdi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAntiCHP:

CHP nin yapmak istediği toplum fertlerine örnek

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bize az bile bu görüntüler. Hz. Ömer sahabeye yönelip diyor ki: Ey halk, ben adaletten ve yoldan çıkarsam ne yaparsınız? Halk; Seni kılıcımızla doğrulturuz ya Ömer. Islah edici bir toplum olacağımıza oturduk ıslah bekleriz. Bu görüntüyü çekene hem kızıyorum hem de kızamıyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Ortalık sorosbu dolu laaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları2y5bybvm56:

sizine yaaa bırakın nüfus artsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
