İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler

İstanbul'da trafikte tepki çeken bir olay yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, kucağına aldığı kadınla birlikte otomobil kullanırken görüntülendi.

"SEVİŞİYORLAR ARABADA, TERBİYESİZLER"

Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın seyir halindeyken kadının sürücünün kucağında oturduğu görülüyor. O anlara tanık olan bir vatandaş ise duruma sert tepki göstererek, "Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler" ifadelerini kullandı.

YORUMCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın ne zaman ve hangi ilçede yaşandığı henüz netleşmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına "Abartılacak bir şey yok videoda", "Allah korusun bir kaza olsa", "gayet normal bir görüntü", "Rezillik başka bir şey değil, eskiden kadın denilince edep haya akla gelirdi" şeklinde yorumlar yapıldı.