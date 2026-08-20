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İstanbul'da 7 ayda 82 bin toplu taşıma aracına ceza

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik yılın ilk 7 ayında yapılan denetimlerde 6 bin 819 özel halk otobüsü ile 216 bin 787 minibüs kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik yılın ilk 7 ayında yapılan denetimlerde 6 bin 819 özel halk otobüsü ile 216 bin 787 minibüs kontrol edildi. Denetimler sonucunda 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. 1 Ocak - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 819 özel halk otobüsü ile 216 bin 787 minibüs kontrol edildi. Denetimler sonucunda 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücüleri hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı. Böylece cezai işlem uygulanan araç ve sürücü sayısı toplam 82 bin 582 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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