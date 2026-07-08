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Ticari taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadı

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İstanbul'da polis operasyonuyla ticari takside 4 yasadışı göçmen taşıyan insan taciri 2 şüpheli yakalandı. Organizatörün evinde 48 bin lira, 365 avro ve sahte pasaport ele geçirildi.

İstanbul'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir ticari taksi içerisinde 4 göçmeni kaçıran insan taciri 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar neticesinde dün saha analizleri ve istihbari çalışmalar neticesinde bir ticari taksi takip edildi. Bir süre polis tarafından takip edilen araç gerekli trafik güvenliği önlemleri alınarak gece saat 00.45 sıralarında durduruldu. Takside yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu göçmen ile araç sürücüsü bir kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçısı, Avrupa'ya geçiş için 250 avro almış

Araştırmalarda; yasadışı göçmenlerin, Avrupa ülkelerine gitmek için organizatör ile 230 ile 250 avro para karşılığında anlaştıkları, durdurulan aracın şahısları sınıra kadar götürmesi için organizatör tarafından gönderildiği tespit edildi.

Çalışmalarını derinleştiren Göçmen Polisi, operasyonun devamında kimlik bilgileri tespit edilen A.Z. isimli organizatörü Avcılar ilçesinde bulunan ikamet adresinde yakalayarak gözaltına aldı. İnsan kaçakçısı organizatörün evinde yapılan aramalarda ise 48 bin 350 lira, 365 avro ile 2 sahte pasaport ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Zanlılar bugün mahkemeye çıkarılacak

Operasyonda yakalanan 4 yasadışı göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilirken, yakalanan taksi sürücüsü ile organizatör A.Z.'nin, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli makamlara sevk edileceği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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