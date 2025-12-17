Haberler

Şişli'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Şişli ilçesinde, ters yöne girdiği iddia edilen bir otomobil, yayalara çarparak 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde ters yöne girdiği ileri sürülen otomobil, yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatın kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre ters yöne girerek ilerledi. Kontrolden çıkan otomobil önce motosiklete ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu

Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

Bu organizasyona katılan ülkelere 727 milyon dolar dağıtılacak
title