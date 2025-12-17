Şişli'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

İstanbul'un Şişli ilçesinde ters yöne girdiği ileri sürülen otomobil, yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatın kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre ters yöne girerek ilerledi. Kontrolden çıkan otomobil önce motosiklete ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL