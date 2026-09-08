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İstanbul’da terörün finansmanına operasyon: 9 gözaltı

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İstanbul’da terör örgütlerinin finansmanına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütlerinin finansmanına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna ilişkin çalışma yürüttü. MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini inceleyen ekipler, çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin, DEAŞ silahlı terör örgütü ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince 8 Eylül 2026 tarihinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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