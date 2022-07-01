İstanbul'da tepki çeken görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler - Haberler

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İstanbul'da tepki çeken görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

Haberler.com - 3. Sayfa
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İstanbul Ataşehir'de kimliği belirsiz bir çift, gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi. Kamuya açık yerde bulunmalarına aldırmayan çiftin o anları kameralara da yansıdı.

Geçtiğimiz ay İstanbul Bebek'te sahil kenarında bir kadın ve erkek gündüz vakti cinsel ilişkiye girmişti. Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrasında Ümraniye metro durağında ve Beşiktaş'ta aracın üzerinde cinsel ilişkiye giren insanlara ait videolar çıkmıştı.

KİMSEYE ALDIRMADILAR

Bu videoların ardından benzer bir görüntü de Ataşehir'de kayıtlara geçti. Ataşehir'de kimliği belirsiz bir çift, güpegündüz bir parkta cinsel ilişkiye girdi. Şahısların dışarıda olmalarından dolayı hiçbir tedirginlik yaşamadıkları görülürken; o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Haberler.com - 3. Sayfa

Ataşehir Cinsellik 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (12)

Doğrucu Davud:

Bu olaylar osmanlıda da bol miktarda vardı. Samanlıklar seyrandı ama şimdi samanlıklar kalmadı bedava mekanlar kalmadı eskiden bunları haber yapacak kanallar vs yoktu şimdi her şey göz önünde ve üstelik eskisi kadar fazla olmadığı halde

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ZYNPKLYNC:

bunları var ya tam iş üstünde ağzını burnunu bir araya getireceksin bunu hakediyorlar çünkü

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Cemile değirmen:

Artık kimse bunlara tepki de vermeyince her türlü azgınlık yapılabilir oldu halkın biraz daha eli maşalı olması gerekiyor yoksa edepsizler edeplilere baskın gelecek

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