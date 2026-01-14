Haberler

Sirkeci'de işten çıkartılan şahsın silahla işyerine ateş açtığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Sirkeci'de bir telefoncuda işten çıkarılan bir kişi, iş yeri sahibiyle alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine silahla ateş açtı. Olay anına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edilecek.

Fatih Sirkeci'de Doğubank iş merkezinde bulunan bir telefoncuda işten çıkarılan bir kişinin, iş yerine silahla ateş açtığı anları yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıyı, iş yeri sahibiyle arasındaki alacak verecek nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatih Sirkeci'de bulunan Doğubank iş merkezinde 8 Ocak tarihinde meydana gelen olayda bir telefoncuda işten çıkarılan işçi, iş yeri sahibiyle konuşmak için iş yerine geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma sonrası işçi yanındaki silahla iş yerine ateş açmış, daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaşmıştı, iş hanı içerisinde meydana gelen silahlı saldırı olayı esnasında han içerisinde bulunan vatandaşlar ise han içerisindeki diğer dükkanlara sığınmıştı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüpheli yakalandı, olayın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yapılan çalışmalarda iş yerine ait güvenlik kamera görüntüleri detaylı şekilde incelendi. Şüpheli şahsın, işletmenin bulunduğu işhanı içerisine girdikten hemen sonra işletmeye yönelik silah ile ateş ettiği ve ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı belirlendi. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen A.K.(35) dün olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Şüphelinin ifadesinde işyeri sahibiyle arasındaki alacak verecek nedeniyle husumet olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. Öte yandan olayın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin gözünü kırpmadan içeri girerek ateş açtığı ve etraftakilerin büyük bir korku yaşadığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
