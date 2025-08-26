İstanbul'da Tehlikeli Trafik Anları: Sürücü Makas Attı

İstanbul'da Tehlikeli Trafik Anları: Sürücü Makas Attı
İstanbul'da bir sürücü, trafikte tehlikeli bir şekilde makas atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye soktu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da bir sürücü makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir sürücü, trafikte makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Görenleri hayrete düşüren o anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, araç sürücünün makas atarak trafikte araçların arasından ilerlediği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
