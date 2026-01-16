Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü şekilde "tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olaya ilişkin tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
