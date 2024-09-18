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İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın: 796 Eser Ele Ge geçirildi

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İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla 796 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Eserler, İstanbul müzelerine teslim edilecek.

İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 796 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalışan bir şebeke takibe alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Fatih ilçesinde tespiti yapılan 3 ayrı adrese 13 Eylül'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 15, 16, 17 ve 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, bir kısmı Bizans Erken Roma ve Geç Roma İmparatorluk, bazıları klasik ve batılılaşma dönem Osmanlı devirlerine tarihlendiği değerlendirilen farklı ebat ve boyutlarda altın malzemeden imal edildiği düşünülen 435 sikke grubu, Hristiyanlık (Ortodoks/Katolik) inancına ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ruhani kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği, ahşap malzemeden imal edilmiş farklı boyut ve ebatlarda 199 ikona grubu ve 162 Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet devirlerine tarihlendiği düşünülen, halkın sosyal, ekonomik ve kültürel miras değerlerini yansıtan, günümüzde imal ve devamı bulunmayan çeşitli malzemelerden üretilmiş edilmiş etnografik eserler olmak üzere toplam 796 sikke ve obje ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet" suçundan başlatılan işlemler devam ederken, ele geçirilen eserlerin İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan ele geçirilen tarihi eserler emniyette sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kültür Sanat Kaçakçılık Operasyon istanbul Güvenlik 3-sayfa Kültür Hukuk Fatih

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