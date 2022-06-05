İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede hayatını kaybetti - Haberler

İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede hayatını kaybetti İstanbul Arnavutköy'de taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya sebep olan taksi sürücüsü ile ekipler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisiklet kullanıcısından birine girişteki yan yolda taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı. KALP MASAJI YAPTILAR Bu sırada havalimanına giden 2 sürücü, hemşire ve doktor olduklarını belirterek, yaralıya bir süre kalp masajı yaptı. ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan taksi şoförü ise emniyete götürüldü. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Albayrak'ın cenazesinin, memleketi Samsun'a gönderileceği öğrenildi. AA / Taha Erham Keleş - 3. Sayfa İstanbul Havalimanı Murat Albayrak 3. Sayfa Haberler

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