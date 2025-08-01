İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Büyük Operasyon: 24 Kişi Gözaltında

İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Büyük Operasyon: 24 Kişi Gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 kişi sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma dosyasına göre, suç örgütünün İSFALT ve İETT'den aldığı bazı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında bu ihalelerin komisyonlarında görev alan kişilerle ihale yetkililerinden oluşan toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 24 kişi adliyeye sevk edilmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmek üzere yola çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında ise İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İSFALT İdari İşler Müdürü Murathan Altınışık, İSFALT Destek Hizmetleri Şefi Göktunç Şentürk, İSFALT Satın alma Müdürü Rana Uysal, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT İkitelli Garaj Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT Muhabese Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT Planlama Şefi Ülkü Kaya, İETT Kağıthane Garaj Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, İETT Emekli Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, İETT Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü Şefi Ahmet Savaş, İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, Erenay Delipınar, Murat Delice, Halil Yanmaz, Veli Rıdvanoğlu ve Vahdet Melikoğlu yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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