İstanbul'da Sokak Çetelerine Operasyon: 58 Tutuklama

İstanbul'da Sokak Çetelerine Operasyon: 58 Tutuklama
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İstanbul'da çıkar amaçlı suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı, 58'i tutuklandı. Emniyet, silah atölyeleri ve çok sayıda silah ele geçirdi.

İstanbul'da sokak çetelerine ve onlara silah temin eden imalatçılara operasyon

İSTANBUL - İstanbul'da çıkar amaçlı suç ağlarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç çetelerine yönelik çalışmalar kapsamında, son dönemlerde yeni nesil diye adlandırılan "motosikletli kişilerce iş yeri kurşunlanması ve yağma" gibi suçlara karışan şüpheliler ile bunlara silah tedarik eden zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde operasyonlar düzenleyerek 23 eyleme karışan 104 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 5 silah atölyesi, 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3 bin 709 silah mekanizması, bin 464 namlu, 5 bin 592 mermi, 5 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 23 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise sosyal medya platformlarında halk arasında korku ve paniğe yol açmak amacıyla silah teşhiri yaparak organize suç örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 45 şüpheliyi tespit etti.

Tespitin ardından yine Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 zanlı, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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