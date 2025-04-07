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İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor

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İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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