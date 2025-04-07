İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa