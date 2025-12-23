Haberler

İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan çeteye operasyon: 8 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da haraç istenen iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 sokak çetesi üyesi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul'da haraç istenen iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştiren sokak çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yeni nesil motosikletli sokak çetelerine yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. 3 Aralık ve 6 Aralık'ta Beylikdüzü'nde bazı iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı, Avcılar'da 7 Aralık'ta bir iş yeri ile aynı gün Sarıyer'de iki araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri ve bağlantıda oldukları kişiler tek tek tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 450 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan bazı iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

Hastaneden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı: Babamı bulamıyoruz
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
title