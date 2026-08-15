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İstanbul’da sahile İHA olduğu değerlendirilen cisim vurdu

İstanbul’da sahile İHA olduğu değerlendirilen cisim vurdu
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Arnavutköy Yeniköy sahilinde vatandaşlar tarafından bulunan ve İHA olduğu değerlendirilen cisim, Rusya-Ukrayna savaşından kalma olabileceği şüphesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Cismin menşei ve niteliği inceleme sonrası netleşecek.

Arnavutköy Yeniköy sahilinde vatandaşlar tarafından insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendirilen cisim, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak detaylı incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Olay, Arnavutköy ilçesi Yeniköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş halde bulunan ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahilde bulunan cisim üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmenin ardından cisim ekipler tarafından bulunduğu bölgeden kaldırıldı. İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cismin menşei ve niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla detaylı incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.

Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendiriliyor

Sahile vuran cismin Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendirilirken, cismin ne olduğu ve nereden geldiğinin yapılacak teknik incelemenin ardından kesinlik kazanması bekleniyor. Öte yandan sahilde yürüyüş yapan vatandaşların cismi ilk fark ettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sahile vurmuş haldeki cisim yer alırken, daha sonraki görüntülerde jandarma ve ilgili ekiplerin cismi bulunduğu yerden kaldırdığı anlar görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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