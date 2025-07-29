İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini etkilediği iddia edilen suç örgütüne yönelik 24 şüpheli gözaltına alındı ve sağlık kontrolünden geçiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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