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İstanbul'da profesörü darbedip aracını çaldılar

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Küçükçekmece'de kar maskeli dört kişi, takip ettikleri Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu'nu darbettikten sonra aracını çalarak kaçtı.

Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, işe giderken dehşeti yaşadı. İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde Çavuşoğlu'nun önü kar maskeli ve silahlı dört kişi tarafından kesildi.

ÖNCE DARBETTİLER SONRA ARACINI ÇALDILAR

Otomobiline binen Çavuşoğlu'nu indirerek darbeden saldırganlar ardından aracı gasbedip olay yerinden ayrıldı. Yaşadığı dehşet anlarının ardından Halkalı merkez karakoluna giden Çavuşoğlu, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da profesörü darbedip aracını çaldılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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