Haberler

Bahçelievler'de polyester fabrikasında korkutan yangın

Bahçelievler'de polyester fabrikasında korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'deki bir polyester fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi ve çevrede paniğe neden oldu.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan polyester fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası sokakta oluşan panik sona erdi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler'de bulunan Doğu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içeride bulunan bir ısıtıcı fabrikada bulunan muşambanın üzerine düşünce birden ortalık alev almaya başladı. Yangını gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına hemen müdahale ederek kontrol atlına aldı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, yaşanan durum çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Fabrikanın polyester fabrikası olması nedeniyle faciadan son anda dönüldü.

Yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolseverleri kızdıran kare

Türk futbolseverleri kızdıran kare
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Türk futbolseverleri kızdıran kare

Türk futbolseverleri kızdıran kare
Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Sadio Mane'yi krallar gibi karşıladılar

Şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor

Galatasaray Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor