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İstanbul'da Patenli Gençlerin Otobüs Arkasında Tehlikeli Yolculuğu

İstanbul'da Patenli Gençlerin Otobüs Arkasında Tehlikeli Yolculuğu
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İstanbul'da paten kullanan gençler, İETT otobüslerinin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yapıyor. Bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da paten kullanan gençlerin İETT otobüslerinin arkasına takılarak yolculuk yaptığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da patenle yolculuk yapan gençlerin İETT otobüslerine tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde patenli çocukların otobüsün arkasına tutunarak trafikte ilerledikleri görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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