İstanbul'da parkta güpegündüz cinsel ilişki skandalı

İstanbul'da parkta güpegündüz cinsel ilişki skandalı
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İstanbul'da parkta güpegündüz cinsel ilişki skandalı
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İstanbul Bakırköy'deki Florya Atatürk Ormanı'nda kamuya açık alanda cinsel ilişkiye giren iki kişinin görüntüleri tepki çekti. Emniyetin paylaştığı videoda yaşları henüz genç olan iki kişi "halka açık alanda genel ahlaka aykırı davranış" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy'deki Florya Atatürk Ormanı'nda kamuya açık alanda cinsel ilişkiye giren iki kişinin görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Mahalle sakinlerinin de tepkisini çeken görüntüler sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek konuyla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu görüntülerde yer alan iki genç, "halka açık alanda genel ahlaka aykırı davranış" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetin paylaştığı görüntülerde iki kişi yaşının çok genç olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜLERDEKİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada görüntülerde görülen iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"06.07.2025 tarihinde #Bakırköy ilçesi Basınköy Mahallesi'nde, bazı sosyal medya platformlarında kamuya açık alanda uygunsuz davranışlarda bulunulduğuna dair paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda İki şahıs, çevredeki vatandaşların da beyanları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıR.K:

Bindik bi Alamete Gidiyozz Kıyameteeee .....

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

harika bir nesil yetiştirdik 23 yılda bravo

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Atanın izinden gidiyorlar...Dini imanı gençlerden soyup aldı, laiklik adı altında gençleri soyup sokağa döktü,olacağı buydu.. Atanız rahat uyusun.

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Yorum Beğenme97
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yaaa sabır ..

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Haber YorumlarıAKP KORSANLARI:

Veletler akp gencligi, akp terbiyesiyle buyuduler. Demek ki dindar ve kindar yapilmaya calisilirken ters tepmiş.

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