Taciz iddiası otobüsü karıştırdı

Taciz iddiası otobüsü karıştırdı
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Arnavutköy'de bir otobüste kadınlara ve öğrencilere taciz iddiaları üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olaya tanık olanlar cep telefonlarıyla görüntü kaydetti.

İstanbul Arnavutköy'de otobüste taciz iddiası ortalığı karıştı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Olay, dün Arnavutköy'de gerçekleşti. Taşoluk - Arnavutköy seferini yapan yolcu otobüsünde bir kişi kadınları ve öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tepki gördü. Aralarındaki tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

KADIN VE ÇOCUKLARA ALDIRIŞ ETMEDEN SALDIRDILAR

Otobüs içerisine birbirine tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların otobüs içerisindeki öğrencilere, çocuklara ve kadınlara aldırış etmeden saldırdığı görüldü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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