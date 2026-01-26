Haberler

Arnavutköy'de İETT otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Arnavutköy'de İETT otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen kazada, İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı, otobüsteki yolcular ise yara almadan kurtuldu.

İstanbul Arnavutköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, karşı yönden gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise yara almadan kazayı atlattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

