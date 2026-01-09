Haberler

Arnavutköy'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, trafik normale döndü.

İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Arnavutköy Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yolcu otobüsü ile aynı istikamete giden bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi ve otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Kaza sonrası otobüsteki yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapatılan yolda trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


