Haberler

İstanbul'da Otel Odasında Cinayet: Melisa Kölekçi Toprağa Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'deki bir otel odasında H.K. tarafından tabanca ile öldürülen Melisa Kölekçi, memleketi Tokat'ta defnedildi. Olayda iki kişi daha hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükçekmece'deki bir otel odasında H.K. tarafından tabanca ile öldürülen Melisa Kölekçi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Olay, 2 gün önce Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirmiş ve ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin şoför koltuğuyla ön yolcu koltuğunda iki kişinin yaralı halde olduğunu görmüştü. Şoför koltuğundakinin Emre Güçlü olduğu, ağır yaralı şekilde Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilirken ön koltukta bulunan Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirmişti. Emre Güçlü de kaldırıldığı hastanede bir süre sonra öldü. İncelemelerin ardından saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler, olay yerinin yakınındaki Marina Park Otel'in güvenlik kameralarını incelediği sırada, otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya geçen ekipler, Melisa Kölekçi isimli kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan bulunurken yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişiyi de öldürenin H.K. olduğu tespit edildi. Otel odasında ölü bulunan Melisa Kölekçi'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Kölkeçi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde toprağa verildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.