İstanbul'da Otel Odasında Cinayet: Melisa Kölekçi Toprağa Verildi

İstanbul Büyükçekmece'deki bir otel odasında H.K. tarafından tabanca ile öldürülen Melisa Kölekçi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Olay, 2 gün önce Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirmiş ve ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin şoför koltuğuyla ön yolcu koltuğunda iki kişinin yaralı halde olduğunu görmüştü. Şoför koltuğundakinin Emre Güçlü olduğu, ağır yaralı şekilde Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilirken ön koltukta bulunan Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirmişti. Emre Güçlü de kaldırıldığı hastanede bir süre sonra öldü. İncelemelerin ardından saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler, olay yerinin yakınındaki Marina Park Otel'in güvenlik kameralarını incelediği sırada, otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya geçen ekipler, Melisa Kölekçi isimli kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan bulunurken yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişiyi de öldürenin H.K. olduğu tespit edildi. Otel odasında ölü bulunan Melisa Kölekçi'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Kölkeçi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde toprağa verildi. - TOKAT