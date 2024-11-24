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İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 41 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul polisi, 'Barış Boyun Çetesi' ve 'Casperlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütlerine operasyon düzenledi. 41 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 41 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul polisi, "Barış Boyun Çetesi" ve "Casperlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Çete mensuplarının yaptıkları kundaklama eylemleri kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde silahlı saldırı, yağma, kundaklama eylemleri gerçekleştiren Barış Boyun ve Casperlar çetesi olarak bilinen suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı. 8-16 Kasım tarihlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 41 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 adet yasa dışı silah atölyesi, 2 adet sahte plaka, 4 adet balistik çelik yelek, 4 adet kalem tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 49 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 291 adet tabanca şarjörü, 4 adet otomatik silah şarjörü, 3 adet uzun namlulu silah şarjörü, bin 23 adet fişek, 41 adet kartuş, 2 adet tabanca sürgüsü üretim kalıbı, 142 adet tabanca namlusu, 152 adet ucu açılmış namlu, 170 adet tabanca sürgüsü, bin 692 adet tabanca gövdesi, 60 adet kurusıkı tabanca namlusu ve silah parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 41 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 31'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çetenin eylemleri güvenlik kamerasında

Çetenin, Pendik, Esenyurt, Kadıköy ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdikleri eylemler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çete üyeleri, hedef alınan işyerlerini benzin dökerek kundaklıyor, bir işyeri sahibini ise tehdit ederek haraç almaya çalışıyor.

İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 41 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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