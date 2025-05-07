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İstanbul'da öldürülen Bahar Aksu, Edirne'de toprağa verildi

İstanbul'da öldürülen Bahar Aksu, Edirne'de toprağa verildi
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34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi tarafından silahla öldürüldü. Cenaze töreninde Aksu'nun ailesi büyük üzüntü yaşadı. Aksu'nun üvey babası, kadın cinayetlerinin son bulması için mücadele edeceğini belirtti.

İstanbul'da öldürülen 34 yaşındaki Bahar Aksu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

Üvey baba Altınbaş: "Adalete inancım sonsuz"

EDİRNE - İstanbul'da boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 34 yaşındaki Bahar Aksu, memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Şişli'de önceki gün sabah saatlerinde işe giderken eski eşi R.E. ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak isterken, R.E. tarafından silahla altı el ateş edilerek katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu, korkunç şekilde hayatını kaybetmişti.

Genç kadın Aksu, bugün memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Eski Camide kılınan cenaze namazı sonrası Aksu'nun cenazesi Yenişehir Mezarlığına defnedildi. Aksu'nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aksu'nun annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan eski eş R.E'nin "2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Öldürülen Aksu'nun daha önce R.E. hakkında iki kez tehdit ve kasten yaralama suçlarından şikayetçi olduğu, ayrıca ruhsatsız silah kullanmaktan iki, yaralamadan iki ve tehditten de bir olmak üzere beş suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

"Adalete inancım sonsuz"

Aksu'nun üvey Babası Yücel Altınbaş "Baharı 1 buçuk yaşında kucağıma aldım. Bahar benim üvey evladım. Kadın cinayetlerinin son bulması için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bir caninin ortalıkta nasıl dolaştığının hesabı sorulmalı. Adalete inancım sonsuz. Bu cinayetin hiçbir hafifletici sebebi olamaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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