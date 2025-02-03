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İstanbul'da Öğrenci Servislerine Yönelik Denetim

İstanbul'da Öğrenci Servislerine Yönelik Denetim
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda araçların yönetmeliklere uygunluğu ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Okullarda ikinci yarıyıl başlarken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrenci servislerine yönelik uygulama yaptı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı uygulamalarda araçların yönetmeliklere uygunluğu, şoförün sürücü belgesi ve emniyet kemeri kullanımına bakıldı.

Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen için ders zili yeniden çaldı. Okulların başlamasıyla birlikte öğrenci servisleri de yollar çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de yarıyılın ilk gününde okul servislerine yönelik denetim yaptı. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Sabahın ilk saatlerinde yapılan denetimlerde okul servisleri durduruldu. Uygulamada, okul servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, sürücü belgeleri, emniyet kemeri kullanımı ve diğer güvenlik tedbirleri incelendi. Öğrencilere ve şoföre kurallar hatırlatıldı. Denetimlerin sürdürüleceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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