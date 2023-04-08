İstanbul'da müezzini darp eden saldırganlar tutuklandı Beyoğlu'da bir caminin müezzinini evinin önünde tekme ve yumruklarla öldüresiye darp eden 2 saldırgan, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da müezzini darp eden saldırganlar tutuklandı

İSTANBUL - Beyoğlu'da bir caminin müezzinini evinin önünde tekme ve yumruklarla öldüresiye darp eden 2 saldırgan, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda Akşemsettin Caminin müezzini 52 yaşındaki Hanefi Çil, evinde oturduğu esnada dışarıya çağrılan iki şahıs darp edilmişti. Tekme ve yumruklarla öldüresiye darp edilerek yüzü kanlar içerisinde kalan ve boynu sıkılan Çil yere yığılırken, saldırganlar ise kaçmıştı. Olayın ardından sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çil'i hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Müezzin Çil'in şikayetçi olması üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Beyoğlu Asayiş polisi saldırganları yakalamıştı

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurmuştu. Yapılan saha çalışmalar sonucunda müezzinin darp eden şahısların Ahmet Can Y. ve Sefa Ş. olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine iki şahıs Beyoğlu polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırganlar adli makamlarca tutuklandı

Emniyete götürülen iki şahıs olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etmişti. Olayın ise cami derneği yöneticisi olan Arif Y. ile Kur'an Kursu konusunda geçmişte anlaşmazlık yaşayan müezzin Hanefi Çil ile birbirlerinden şikayetçi oldukları için dernek yöneticisinin oğlu olan Ahmet Can Y.'nin Çil'i darp ettiği ortaya çıkmıştı.

Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan iki saldırgan adliyeye sevk edilmişti. İki saldırganın "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.