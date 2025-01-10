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İstanbul'da Motosikletli Suç Çetelerine Yönelik Operasyon

İstanbul'da Motosikletli Suç Çetelerine Yönelik Operasyon
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sancaktepe'de düzenlenen Huzur Uygulaması'nda, motosikletli suç çetelerine karşı yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Son hafta içinde 53 kişi gözaltına alındı, 26’sı tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sancaktepe'de emniyet ekipleri tarafından düzenlenen Huzur Uygulaması'na katıldı. Yıldız, "Özellikle yeni nesil mafya diye tabir ettiğimiz motosikletli suç çetelerine karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta içerisinde bu suç grubuna mensup 53 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 26'sı tutuklandı" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, İlgili Şube Müdürlükleri ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ayrıca durdurulan bazı araçlarda narkotik arama köpeği ile arama yapıldı.

Uygulamanın ardından basına açıklama yapan Yıldız, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak İstanbul'u daha huzurlu ve güvenli bir şehir haline getirmek için arkadaşlarımızla sahadayız. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce organize suç çetelerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle yeni nesil mafya diye tabir ettiğimiz motosikletli suç çetelerine karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta içerisinde bu suç grubuna mensup 53 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 26'sı tutuklandı. Birçok ruhsatsız silaha ve motosiklete el konuldu. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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