Arnavutköy'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Halil Uysal hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Aygan Savaş gözaltına alındı.

İstanbul Arnavutköy'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yassıören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yassıören istikametine seyreden Halil Uysal (36) idaresindeki 34 PCA 915 plakalı motosiklet, Aygan Savaş (44) yönetimindeki 34 MBZ 189 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Halil Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, otomobil sürücüsü Aygan Savaş'ı gözaltına aldı. - İSTANBUL

