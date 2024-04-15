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İstanbul'da motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye attı

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İstanbul'da motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye attı

Motosiklet sürücünün yürekleri ağza getiren anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sefaköy'de otomobil sürücü ile tartışan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Trafikte sürekli şerit değiştirerek ilerleyen motorsiklet sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 13.04.2024 tarihinde Sefaköy E-5 Karayolu üzerinde motosiklet sürücü yürekleri ağza getirdi. Kaskı olmayan sürücü trafikte bir araç sürücü ile tartıştı. Ardından otomobilden uzaklaşıp önüne geçti. Aracın önüne geçen motor sürücüsü sürekli şerit değiştirerek otomobil sürücünün ilerlemesini engelledi. Yaşanan o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İstanbul Sefaköy Güvenlik İstanbul Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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