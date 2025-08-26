İstanbul'da Motosiklet Kazası: Son Anda Kurtuluş

İstanbul'da Motosiklet Kazası: Son Anda Kurtuluş
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yol üzerinde duran hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü, savrulduğu esnada başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı bir kask kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, caddede duraksayan hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, seyir halinde olan başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı ise başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletin aynı güzergahta seyreden araca arkadan çarptığı ve yola savrulduğu, bir başka aracın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
