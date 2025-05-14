İstanbul'da Modifiye Araçlara Yüksek Ses Cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Avcılar'da park içerisinde modifiye araçlarla yüksek sesli müzik yayını yaparak çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. 32 araç sahibine toplam 138 bin 134 TL ceza kesilirken, 18 araç trafikten men edildi.

Avcılar sahilinde park içerisinde buluşarak ses sistemleriyle modifiye edilmiş araçlarla yüksek sesle müzik yayını yapan şahıslar, çevre sakinlerini canından bezdirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 32 araç sahibi yakalandı. Sürücülere "Araçların teknik şartlara uygun olması zorunluluğu", 'Araçlara izinsiz işaret, yazı, reklam, ışıklı veya sesli donanım eklenmesi',

"Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımında belirli şartlara uyulması" maddeleri başta olmak üzere, toplam 89 farklı ihlalden 138 bin 134 TL ceza kesildi. 18 araç ise trafikten men edildi. - İSTANBUL