Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Haber Videosu

Arnavutköy'deki Asri Mezarlığı'nda yapılan gece devriyesinde bir güvenlik görevlisi, mezarların arasında hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Arnavutköy'de bir mezarlıkta erkek bebek cesedi bulundu. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin yaklaşık 3 ila 6 aylık olduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, otopsiye gönderildi.

HEMEN TELEFONA SARILDI

Olay, Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta gece devriyesi yapan özel güvenlik görevlisi Mesut Durmuş, mezarların arasında hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Görevli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, sağlık ekipleri, yerde yüzüstü yatar halde bulunan erkek bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

VÜCUDUNDA KAN İZLERİ BULUNDU

Üzerinde kıyafet bulunan ve vücudunda kan izleri olduğu belirlenen bebeğin yanında bir de battaniye bulundu. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de detaylı çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden bebeğin cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

O bebeğin 2 eli yakanızda olsun öbür dünyada

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
MİT, DAEŞ'in üst düzey yöneticisini Türkiye'ye getirdi

MİT'ten Pakistan'da nokta operasyon! Özgür Altun, Türkiye'ye getirildi
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti

Tek istekleri yardım noktasına ulaşmaktı! 30'unu birden katlettiler
Düğündeki meşale şovu faciaya yol açıyordu

Düğünde büyük facia! Dans ederken saçları bir anda alev aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.