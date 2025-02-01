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İstanbul'da Metrobüste Yangın Paniği

İstanbul'da Metrobüste Yangın Paniği
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Zincirlikuyu'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Şoför yolcuları tahliye ederken, ekipler yangına müdahale etti.

İstanbul Zincirlikuyu'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar kameraya yansıdı. Yolcuların tahliye edildiği metrobüsteki yangın görevliler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs durağında trafik oluştu. Durakta bulunan görevliler tarafından dumanların yükseldiği metrobüse yangın tüpüyle müdahale edildi. Metrobüsten yükselen dumanlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde metrobüsten dumanların yükseldiği ve görevlilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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